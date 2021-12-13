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«Портленд» проиграл «Миннесоте», «Лейкерс» оказались сильнее «Орландо»

08:10

«Лейкерс» крупно обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:94.

В составе хозяев лучшим стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. Коул Энтони — самый результативный игрок «Мэджик» (21).

В параллельном матче турнира «Портленд» проиграл «Миннесоте» со счетом 111:116.

Лучшим у «Портленда» был Анферни Саймонс — 26 очков. У «Миннесоты» 24 очка у Энтони Эдвардса.

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«Портленд» — «Миннесота» — 111:116 (26:33, 29:23, 29:33, 27:27)

13 декабря. Портленд. «Moda Center».

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 106:94 (18:25, 31:27, 36:10, 21:32)

13 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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