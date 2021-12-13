«Портленд» проиграл «Миннесоте», «Лейкерс» оказались сильнее «Орландо»
«Лейкерс» крупно обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:94.
В составе хозяев лучшим стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. Коул Энтони — самый результативный игрок «Мэджик» (21).
В параллельном матче турнира «Портленд» проиграл «Миннесоте» со счетом 111:116.
Лучшим у «Портленда» был Анферни Саймонс — 26 очков. У «Миннесоты» 24 очка у Энтони Эдвардса.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Миннесота» — 111:116 (26:33, 29:23, 29:33, 27:27)
13 декабря. Портленд. «Moda Center».
«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 106:94 (18:25, 31:27, 36:10, 21:32)
13 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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