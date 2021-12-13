Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА перенесла два ближайших матча «Чикаго»

22:02
Теги:

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести два ближайших матча «Чикаго» — против «Детройта» и «Торонто», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Из-за вспышки коронавируса в команде в составе «Буллз» осталось лишь 8 игроков — остальные баскетболисты отправлены на карантин.

Это первые переносы матчей по причине коронавируса в нынешнем сезоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Поисковый заброс: над Донбассом впервые появился самолет-разведчик США
0