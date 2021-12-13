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«Сан-Антонио» дома обыграл «Нью Орлеан»

06:41

«Сан-Антонио» на своем паркете обыграл «Нью Орлеан» (112:97) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самыми результативными игроками в составе хозяев оказались Якоб Петль и Деррик Уайт, баскетболисты набрали по 24 очка. У гостей встречи отличился Брэндон Ингрэм (27).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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