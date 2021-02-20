Поу Газоль вернется в «Барселону»

Испанский центровой Поу Газоль после 19 лет в НБА может вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 40-летний баскетболист так и не смог трудоустроиться в НБА, несмотря на разговоры о переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс». Последней командой Газоля в лиге был «Портленд», где он не сыграл ни одного матча. В «Барселоне» центровой отыграет остаток сезона, после чего он планирует поехать со сборной Испании на Олимпиаду.

За «Барселону» Газоль выступал с 1999 по 2001 год. В НБА испанец играл за «Мемфис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио», «Милуоки» и «Портленд». Центровой 6 раз попадал на Матч звезд НБА и дважды выигрывал чемпионство в составе «Лейкерс».