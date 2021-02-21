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«Хьюстон» планирует расстаться с Казинсом

06:28
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«Хьюстон» планирует расстаться с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в Twitter.

По информации источника, «Рокетс» планируют сделать переднюю линию моложе, в связи с чем рассматривают вариант с уходом Казинса.

Казинс подписал контракт с «Хьюстоном» на один год осенью 2020 года. 30-летний американец пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразной связки. В сезоне-2020/21 Казинс набирает в среднем 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,4 ассиста за матч.

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