«Клипперс» прервал девятиматчевую победную серию «Юты»

«Клипперс» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл (35 очков). Команда из Лос-Анджелеса прервала серию побед «Юты» из 9 встреч подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Юта» — 116:112 (31:23, 26:26, 22:26, 37:37)

К: Ленард (29), Уильямс (19), Моррис, Беверли (оба — 17)

Ю: Митчелл (35), Богданович (23), Кларксон (19)

20 февраля.