«Клипперс» прервал девятиматчевую победную серию «Юты»
08:45
«Клипперс» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:112.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл (35 очков). Команда из Лос-Анджелеса прервала серию побед «Юты» из 9 встреч подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Юта» — 116:112 (31:23, 26:26, 22:26, 37:37)
К: Ленард (29), Уильямс (19), Моррис, Беверли (оба — 17)
Ю: Митчелл (35), Богданович (23), Кларксон (19)
20 февраля.
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