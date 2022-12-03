Леброн Джеймс обошел Мэджика Джонсона по передачам за карьеру и поднялся на 6-е место в истории НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал 11 результативных передач в матче против «Милуоки» (133:129) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом, он дошел до отметки в 10 144 передачи и вышел на шестое место в истории лиги.

37-летний Джеймс обошел легендарного разыгрывающего «Лейкерс» Мэджика Джонсона — 10 141. У Леброна на это ушла 1381 матч, у Мэджика — 906 игр.

Лидерами НБА по передачам за карьеру являются — Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Крис Пол (11 071), Стив Нэш (10 355) и Марк Джексон (10 334).

Помимо этого, Джеймс вскоре может догнать легендарного центрового «Милуоки» и «Лейкерс» Уилта Чемберлейна по количеству матчей с 30+ очками за игру. У Леброна на данный момент 515 таких матчей. У Чемберлейна — 516.