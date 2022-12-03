Лидер Запада «Финикс» дома проиграл аутсайдеру «Хьюстону»

«Финикс» дома проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:122.

В составе «Санс» больше всех набрал Девин Букер — 41 очко и 8 передач. У «Рокетс» самым результативным игроком стал Джейлен Грин — 30 очков.

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«Финикс» — «Хьюстон» — 121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)

3 декабря. Финикс. «Footprint Center».

«Юта» — «Индиана» — 139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)

3 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».