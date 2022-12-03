«Вашингтон» на выезде уступил «Шарлотт»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Шарлотт» со счетом 116:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал 33 очка.

После этого матча «Вашингтон» с 11 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 7 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)

«Атланта» — «Денвер» — 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)

«Бостон» — «Майами» — 116:120 ОТ (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)

«Бруклин» — «Торонто» — 114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)

«Кливленд» — «Орландо» — 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)

«Милуоки» — «ЛА Лейкерс» — 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)

3 декабря