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Корвер завершил карьеру и станет тренером «Бруклина»

06:55

Форвард «Бруклина» Кайл Корвер принял решение завершить карьеру игрока. Он провел в НБА 17 сезонов.

40-летний американец теперь займется тренерской деятельностью.По информации инсайдера Шэмса Чарании, он войдет в штаб Стива Нэша в «Бруклине».

Напомним, последним клубом Корвера стал «Милуоки», за который тот выступал в сезоне-2019/20.

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Евгений Козинов все материалы автора

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