Кавай Леонард согласовал с «Клипперс» контракт на 176,3 миллиона долларов
Легкий форвард Кавай Леонард решил остаться в «Клипперс». 30-летний американец, который недавно вышел на рынок свободных агентов, договорился с клубом из Лос-Анджелеса о 4-летнем контракте на 176,3 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов.
В прошлом сезоне форвард принял участие в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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