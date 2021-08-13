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Кавай Леонард согласовал с «Клипперс» контракт на 176,3 миллиона долларов

03:58

Легкий форвард Кавай Леонард решил остаться в «Клипперс». 30-летний американец, который недавно вышел на рынок свободных агентов, договорился с клубом из Лос-Анджелеса о 4-летнем контракте на 176,3 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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