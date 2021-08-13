Кавай Ленард подписал четырехлетний контракт с «Клипперс»

Легкий форвард Кавай Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» в качестве свободного агента, информирует сайт НБА.

По информации СМИ, он подписал четырехлетний контракт на сумму 176,3 миллиона долларов.

«Кавай — выдающийся игрок и упорный работяга, который совершенствуется каждый день, — сказал президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Франк. — У нас много общих целей, в том числе и долгосрочные отношения. Мы с нетерпением ждем возможности снова увидеть его там, где он хочет быть, — на площадке, со своими товарищами по команде».

Напомним, этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.