Кавай Ленард подписал четырехлетний контракт с «Клипперс»
Легкий форвард Кавай Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» в качестве свободного агента, информирует сайт НБА.
По информации СМИ, он подписал четырехлетний контракт на сумму 176,3 миллиона долларов.
«Кавай — выдающийся игрок и упорный работяга, который совершенствуется каждый день, — сказал президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Франк. — У нас много общих целей, в том числе и долгосрочные отношения. Мы с нетерпением ждем возможности снова увидеть его там, где он хочет быть, — на площадке, со своими товарищами по команде».
Напомним, этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов.
В прошлом сезоне форвард принял участие в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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