«Кливленд» не может договориться с Секстоном по зарплате

Разыгрывающий защитник Коллин Секстон и «Кливленд» не могут договориться об уровне заработной платы по новому контракту, сообщает Bleacher Report.

По информации инсайдера Джейка Фишера, 23-летний американец хочет получать не менее 20 миллионов долларов в год. Клуб рассчитывается на трехлетний контракт на общую сумму около 51 миллиона долларов.

Напомним, Секстон является ограниченно свободным агентом, поэтому может получить желаемый контракт от другой команды.

В прошедгем сезоне Секстон сыграл в 11 матчах, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи. Большую часть регулярного чемпионата НБА он восстанавливался после операции по поводу разрыва мениска левого колена.