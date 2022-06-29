Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

29 июня, 23:47

Брэдли Бил отказался от опции продления на следующий сезон с «Вашингтоном»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил отказался от опции продления на следующий сезон. 29-летний защитник намерен стать свободным агентом, сообщает ESPN.

Опция на сезон-2022/23 подразумевала зарплату в 36,4 миллиона долларов.

С завтрашнего дня Бил имеет право подписать супермаксимальное продление на пять лет с «Вашингтоном», либо перейти в другую команду на 4-летний контракт.

В прошедшем сезоне 3-кратный участник Матча всех звезд провел только 40 матчей, в которых набирал по 23,2 очка, 6,6 передачи и 4,7 подбора.

БК Вашингтон Уизардс
0
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Правда и мифы о русском боксере в Бухенвальде. Загадка Андрея Борзенко и его боев в концлагере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне составит 123,6 миллиона долларов
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости