Брэдли Бил отказался от опции продления на следующий сезон с «Вашингтоном»

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил отказался от опции продления на следующий сезон. 29-летний защитник намерен стать свободным агентом, сообщает ESPN.

Опция на сезон-2022/23 подразумевала зарплату в 36,4 миллиона долларов.

С завтрашнего дня Бил имеет право подписать супермаксимальное продление на пять лет с «Вашингтоном», либо перейти в другую команду на 4-летний контракт.

В прошедшем сезоне 3-кратный участник Матча всех звезд провел только 40 матчей, в которых набирал по 23,2 очка, 6,6 передачи и 4,7 подбора.