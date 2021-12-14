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«Кливленд» обыграл «Майами» и продлил победную серию до четырех матчей

05:58
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«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» со счетом 105:94.

Самыми результативными на паркете стали Кевин Лав и Пи Джей Такер, которые набрали по 23 очка.

«Кливленд» продлил серию побед до четырех матчей и с 17 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 16 победами — строчкой ниже.

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Сергей Разин все материалы автора
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