«Кливленд» обыграл «Майами» и продлил победную серию до четырех матчей
«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» со счетом 105:94.
Самыми результативными на паркете стали Кевин Лав и Пи Джей Такер, которые набрали по 23 очка.
«Кливленд» продлил серию побед до четырех матчей и с 17 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Майами» с 16 победами — строчкой ниже.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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