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«Торонто» обыграл «Сакраменто», «Атланта» дома проиграла «Хьюстону»

06:12
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В регулярном чемпионате НБА «Сакраменто» на выезде проиграл «Торонто» (101:124), «Милуоки» уступил «Бостону» (103:117) и «Атланта» в домашней встрече проиграла «Хьюстону» (126:132).

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«Торонто» — «Сакраменто» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)

«Атланта» — «Хьюстон» — 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)

«Бостон» — «Милуоки» — 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)

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