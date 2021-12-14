«Торонто» обыграл «Сакраменто», «Атланта» дома проиграла «Хьюстону»
В регулярном чемпионате НБА «Сакраменто» на выезде проиграл «Торонто» (101:124), «Милуоки» уступил «Бостону» (103:117) и «Атланта» в домашней встрече проиграла «Хьюстону» (126:132).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Торонто» — «Сакраменто» — 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)
«Атланта» — «Хьюстон» — 126:132 (38:28, 31:30, 32:30, 25:44)
«Бостон» — «Милуоки» — 117:103 (21:30, 30:20, 34:24, 32:29)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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