Дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Голден Стэйт» со счетом 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22).
Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов.
«Индиана» с 11 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 22 победами — на второй строчке Запада.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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