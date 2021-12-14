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Дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

05:41
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Голден Стэйт» со счетом 100:102 (29:25, 26:22, 29:33, 16:22).

Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов.

«Индиана» с 11 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 22 победами — на второй строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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