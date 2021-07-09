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«Финикс» во второй раз обыграл «Милуоки», несмотря на 42 очка Адетокунбо

06:32
9 июля. «Финикс» — «Милуоки» — 118:108. Яннис Адетокунбо в атаке. Фото Twitter
9 июля. «Финикс» — «Милуоки» — 118:108. Яннис Адетокунбо в атаке. Фото Twitter
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«Финикс» переиграл «Милуоки» во втором матче финальной серии НБА. Счет в серии стал 2-0.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 42 очка и 12 подборов.

Следующая игра в серии состоится 12 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Второй матч

«Финикс» — «Милуоки» — 118:108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30)

Ф: Букер (31), Бриджес (27), Пол (23).

М: Я. Адетокунбо (42 + 12 подборов), Холидэй (17), Коннотон (14).

Счет в серии: 2-0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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