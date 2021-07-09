«Финикс» во второй раз обыграл «Милуоки», несмотря на 42 очка Адетокунбо
«Финикс» переиграл «Милуоки» во втором матче финальной серии НБА. Счет в серии стал 2-0.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 42 очка и 12 подборов.
Следующая игра в серии состоится 12 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Финал
Второй матч
«Финикс» — «Милуоки» — 118:108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30)
Ф: Букер (31), Бриджес (27), Пол (23).
М: Я. Адетокунбо (42 + 12 подборов), Холидэй (17), Коннотон (14).
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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