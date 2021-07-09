Адетокунбо не хватило 2 очков до повторения рекорда Джордана
«Милуоки» проиграл «Финиксу» (108:118) во втором матче финальной серии НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо.
Как сообщает пресс-служба лиги, 26-летний грек набрал 20 очков в третьей четверти, что являвется наибольшим количество очков за одну четверть в играх финальной серии НБА со времен Майкла Джордана. 16 июня 1993 года легендарный баскетболист набрал 22 очка в 2-й четверти матча финала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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