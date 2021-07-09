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Адетокунбо не хватило 2 очков до повторения рекорда Джордана

06:42
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
Яннис Адетокунбо. Фото Instagram
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«Милуоки» проиграл «Финиксу» (108:118) во втором матче финальной серии НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо.

Как сообщает пресс-служба лиги, 26-летний грек набрал 20 очков в третьей четверти, что являвется наибольшим количество очков за одну четверть в играх финальной серии НБА со времен Майкла Джордана. 16 июня 1993 года легендарный баскетболист набрал 22 очка в 2-й четверти матча финала.

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Евгений Козинов все материалы автора

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