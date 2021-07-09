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Макмиллан утвержден на посту тренера «Атланты»

03:40

«Атланта» на официальном сайте объявила об утверждении Нейта Макмиллана 14-м постоянным главным тренером команды. Условия контракта не разглашаются.

56-летний специалист работает с марта 2021 года работает с командой после увольнения Ллойда Пирса. Под его руководством «Хокс» завершили регулярный чемпионат НБА на 5-м месте в Восточной конференции.

Напомним, ранее Макмиллан тренировал «Сиэтл», «Портленд» и «Индиану».

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Евгений Козинов все материалы автора

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