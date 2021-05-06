«Миннесота» проиграла «Мемфису», «Атланта» выиграла у «Финикса»

«Атланта» переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (135:103). В других встречах «Хьюстон» проиграл «Филадельфии» (115:135), «Сакраменто» выиграл у «Индианы» (104:93), «Милуоки» переиграл «Вашингтон» (135:134), «Миннесота» потерпела поражение от «Мемфиса» (135:139).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Финикс» — 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15)

А: Капела (18 + 10 подборов), Янг (16 + 12 передач), Богданович (16), Галлинари (16), Уильямс (16).

Ф: Букер (30), Бриджес (18).

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27)

Х: Олиник (27 + 11 подборов), Мартин (23 + 10 подборов), Лэмб (22), Брукс (20).

Ф: Эмбиид (34 + 12 подборов), Харрис (15), Сет Карри (11), Симмонс (10), Грин (9 + 8 подборов) — старт; Милтон (19), Макси (12 + 7 передач), Ховард (10 + 8 подборов), Джо (6), Тайбулл (5), Хилл (2), Скотт (2), Рид (0), Толливер (0).

«Индиана» — «Сакраменто» — 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19)

И: Сабонис (17 + 13 подборов), Леверт (14), Макдермотт (11), Мартин (11), Макконнелл (11).

С: Бэгли (31 + 12 подборов), Райт (23), Хилд (16).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)

М: Холидэй (29), Адетокунбо (23), Дивинченцо (19).

В: Бил (42), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 17 передач), Бертанс (13).

"Миннесота" — «Мемфис» — 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32)

Мин: Эдвардс (42), Расселл (22 + 14 передач), Таунс (22).

Мем: Морант (37 + 10 передач), Бэйн (22), Андерсон (20), Брукс (16).