«Денвер» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» выиграла у «Сан-Антонио»

«Юта» выиграла у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (126:94). В другой встрече «Денвер» переиграл «Нью-Йорк» (113:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сан-Антонио» — 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)

Ю: Кларксон (30), Богданович (24), Инглс (14).

С: Шаманич (15), Васселл (14), Юбэнкс (14).

«Денвер» — «Нью-Йорк» — 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)

Д: Йокич (32 + 12 подборов), Риверс (25), Портер (17), Кампаццо (16).

Н: Куикли (18), Барретт (14), Рэндл (14), Буллок (14), Роуз (14).