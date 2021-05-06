«Денвер» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» выиграла у «Сан-Антонио»
06:49
«Юта» выиграла у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (126:94). В другой встрече «Денвер» переиграл «Нью-Йорк» (113:97).
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Сан-Антонио» — 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31)
Ю: Кларксон (30), Богданович (24), Инглс (14).
С: Шаманич (15), Васселл (14), Юбэнкс (14).
«Денвер» — «Нью-Йорк» — 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28)
Д: Йокич (32 + 12 подборов), Риверс (25), Портер (17), Кампаццо (16).
Н: Куикли (18), Барретт (14), Рэндл (14), Буллок (14), Роуз (14).
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