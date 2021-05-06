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«Портленд» обыграл «Кливленд», «Бостон» выиграл у «Орландо»

05:13
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«Орландо» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (96:132). В другой встрече «Портленд» обыграл «Кливленд» (141:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бостон» — 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32)

О: Вагнер (20), Бэйкон (20), Бамба (19 + 15 подборов), Хэмптон (18 + 10 подборов).

Б: Уокер (32), Тейтум (27), Фурнье (18), Притчард (14).

«Кливленд» — «Портленд» — 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39)

К: Лав (18), Уэйд (16), Секстон (15), Осман (14).

П: Лиллард (32), Кантер (18 + 13 подборов), Нуркич (15 + 11 подборов).

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