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Адетокунбо покинул ковид-протокол НБА и может сыграть с «Бостоном»

21:22
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо покинул ковид-протокол НБА, сообщает журналист ESPN Зак Лев.

Ожидается, что 27-летний грек сможет вернуться к тренировкам сегодня. Баскетболист самостоятельно примет решение о том, будет ли он играть в завтрашнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (начало — в 22.30 мск).

В сезоне-2021/22 Адетокунбо принял участие в 26 матчах «Милуоки», набирая в среднем 27 очков, 11,6 подбора и 5,8 ассиста за игру. Форвард попал в ковид-протокол 15 декабря и пропустил 5 матчей подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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