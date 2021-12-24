Адетокунбо покинул ковид-протокол НБА и может сыграть с «Бостоном»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо покинул ковид-протокол НБА, сообщает журналист ESPN Зак Лев.
Ожидается, что 27-летний грек сможет вернуться к тренировкам сегодня. Баскетболист самостоятельно примет решение о том, будет ли он играть в завтрашнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (начало — в 22.30 мск).
Giannis Antetokounmpo has been cleared from health and safety protocols; he's expected to get on the court today and decide tomorrow whether to play on Christmas against the Boston Celtics, sources tell @wojespn and me.— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) December 24, 2021
В сезоне-2021/22 Адетокунбо принял участие в 26 матчах «Милуоки», набирая в среднем 27 очков, 11,6 подбора и 5,8 ассиста за игру. Форвард попал в ковид-протокол 15 декабря и пропустил 5 матчей подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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