«Лейкерс» подпишут двух экс-игроков НБА Коллисона и Джонсона
«Лейкерс» планируют подписать 10-дневные контракты с разыгрывающим Дэрреном Коллисоном и форвардом Стэнли Джонсоном.
34-летний Коллисон не выступал в НБА с тех пор, как неожиданно объявил о завершении карьеры в июне 2019 года. Он заявил тогда, что намерен посвятить себя религиозной организации Свидетели Иеговы (запрещенная в России организация).
Баскетболист, выбранный под 21-м пиком драфта-2009, провел в НБА 708 матчей, набирая 12,5 очка и 5 передач за 29,4 минуты.
25-летний Джонсон был выбран на драфте-2015 под 8-м номером. За шесть сезонов в НБА он отыграл 371 матч за «Детройт», «Новый Орлеан» и «Торонто», набирая в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора. В прошлом сезоне форвард выступал за «Торонто».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю