Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» подпишут двух экс-игроков НБА Коллисона и Джонсона

00:10
Теги:

«Лейкерс» планируют подписать 10-дневные контракты с разыгрывающим Дэрреном Коллисоном и форвардом Стэнли Джонсоном.

34-летний Коллисон не выступал в НБА с тех пор, как неожиданно объявил о завершении карьеры в июне 2019 года. Он заявил тогда, что намерен посвятить себя религиозной организации Свидетели Иеговы (запрещенная в России организация).

Баскетболист, выбранный под 21-м пиком драфта-2009, провел в НБА 708 матчей, набирая 12,5 очка и 5 передач за 29,4 минуты.

25-летний Джонсон был выбран на драфте-2015 под 8-м номером. За шесть сезонов в НБА он отыграл 371 матч за «Детройт», «Новый Орлеан» и «Торонто», набирая в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора. В прошлом сезоне форвард выступал за «Торонто».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/wojespn/status/1474446102715944962?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
0