«Лейкерс» подпишут двух экс-игроков НБА Коллисона и Джонсона

«Лейкерс» планируют подписать 10-дневные контракты с разыгрывающим Дэрреном Коллисоном и форвардом Стэнли Джонсоном.

34-летний Коллисон не выступал в НБА с тех пор, как неожиданно объявил о завершении карьеры в июне 2019 года. Он заявил тогда, что намерен посвятить себя религиозной организации Свидетели Иеговы (запрещенная в России организация).

Баскетболист, выбранный под 21-м пиком драфта-2009, провел в НБА 708 матчей, набирая 12,5 очка и 5 передач за 29,4 минуты.

25-летний Джонсон был выбран на драфте-2015 под 8-м номером. За шесть сезонов в НБА он отыграл 371 матч за «Детройт», «Новый Орлеан» и «Торонто», набирая в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора. В прошлом сезоне форвард выступал за «Торонто».