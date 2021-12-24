Главный тренер «Чикаго» Донован сдал положительный тест на коронавирус
Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Донован является четвертым тренером в НБА, включенным в ковид-протокол. До него положительные тесты на наличие вируса сдали Фрэнк Вогель («Лейкерс»), Рик Карлайл («Индиана») и Элвин Джентри («Сакраменто»).
Chicago's Billy Donovan is the fourth NBA coach to enter into Covid protocols, including the Lakers' Frank Vogel, Indiana's Rick Carlisle and Sacramento's Alvin Gentry. Bulls assistant Chris Fleming will be acting head coach in Donovan's absence.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2021
Донован отправлен на самоизоляцию, вместо него командой будет руководить его ассистент Крис Флеминг.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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