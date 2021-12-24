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Главный тренер «Чикаго» Донован сдал положительный тест на коронавирус

20:25
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Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Донован является четвертым тренером в НБА, включенным в ковид-протокол. До него положительные тесты на наличие вируса сдали Фрэнк Вогель («Лейкерс»), Рик Карлайл («Индиана») и Элвин Джентри («Сакраменто»).

Донован отправлен на самоизоляцию, вместо него командой будет руководить его ассистент Крис Флеминг.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное