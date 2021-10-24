Олимпийский чемпион поделился первыми впечатлениями от регулярного сезона-2021/22.

В регулярке Евролиги команды провели по пять матчей. Пока без поражений идут только два клуба — «Барселона» и «Милан». По разу оступились «Реал» и ЦСКА. Если говорить про московский клуб, то такой результат складывается скорее вопреки, учитывая, что Димитрис Итудис не может рассчитывать сразу на трех ключевых игроков — Торнике Шенгелию, Николу Милутинова и Марюса Григониса. Положительный баланс и у «Зенита» (3 победы — 2 поражения). Пока сине-бело-голубые уверенно обыгрывают команды из второй части турнирной таблицы, но слабо выглядят на фоне фаворитов (ЦСКА и «Барселоны»). УНИКС же пока разочаровывает: команда проиграла четыре матча из пяти, забила меньше всех и пока не напоминает коллектив, способный пробиться в «Финал четырех» (перед началом сезона именно о таких целях говорил хорватский тренер Велимир Перасович). Старт российских клубов в главном баскетбольном турнире Старого C вета мы обсудили с олимпийским чемпионом, чемпионом мира, телекомментатором Сергеем Таракановым.

— Глубина состава и взаимозаменяемость позволяет ЦСКА бороться со всеми конкурентами, несмотря на серьезные потери, — сказал «СЭ» эксперт. — У любой другой команды если убрать 2-3 человека из стартовой пятерки, то у них сразу начнется черная полоса в Евролиге. У армейцев такого нет. Не сомневаюсь, что они будут в топе и, думаю, выполнят главную задачу на регулярный сезон — получат преимущество своей площадки в плей-офф (для этого надо войти в топ-4). Тем более когда в строй вернутся травмированные лидеры. У «Зенита» из-за травмы Напьера пропал баланс, но даже без американского разыгрывающего у них отличный состав, очень умный тренер. Они будут биться за место в плей-офф. Как минимум. Не думаю, что Паскуаль и лидеры сине-бело-голубых будут испытывать фактор второго сезона, хотя настрой на них у всех уже другой. Сложнее с УНИКСом. Команда абсолютно несбалансированная, а ряд подписанных легионеров вызывает вопросы.

В ближайшее время УНИКС может заняться поисками преемника Перасовича

— Что скажите про Марио Хезоню, он способен стать лидером казанцев?

— Мне кажется, что он не тянет на роль лидера, человека, который решает исход матчей в ответственные минуты. Да, он набрал 28 очков против «Енисея», но в овертайме судьбу игры решил Лоренцо Браун. С моей точки зрения, от Хезони у всех завышенные ожидания. Марио — сильный игрок, который обладает хорошим баскетбольным телом, но строить вокруг него команду сомнительно. На месте тренера я бы на него не ставил, а по-другому интегрировал в игру. Он не проявлял лидерских качеств ни в «Барселоне», ни в своей заокеанской карьере, ни в «Панатинаикосе» в прошлом сезоне. В юные годы хорват был больше акселератом за счет раннего физического развития, и все предсказывали ему большую перспективу. И вот за счет этой перспективы и накопленного опыта он высоко котируется на рынке. Плюс он эгоист. Больше, чем нужно.

— То есть перспективы у Велимира Перасовича нерадужные?

— Все будет зависеть от терпения Евгения Богачева (президент УНИКСа). Насколько долго он готов терпеть неудачи обновленного коллектива. По моим ощущениям, в ближайшее время УНИКС может заняться поисками преемника.

Знаю, что в ЦСКА ждали Пангоса

— У ЦСКА еще есть место для одного легионера. Нужен ли им еще один разыгрывающий?

— Такая тенденция, что у ЦСКА сейчас нет чистого разыгрывающего. Лундберг, Хэккет и Швед — комбогарды, люди, которые умеют все. Конечно, армейцам не помешал бы разыгрывающий уровня Пангоса. Знаю, что руководство армейцев ждали канадца летом, и он бы не помешал. Уонамейкер несколько лет назад был очень неплох. Писали, что и про него был разговор. Хотя это могли быть слухи. Вокруг армейского слуха всегда много непроверенной информации.

— Как вам игра Алексея Шведа?

— Швед в позитивном смысле удивил начале чемпионате. Как он встроился в игру. Полезен в защите, в чем многие сомневались. Хотел бы сказать комплименты Алексею и Итудису, который смог встроить его в игру коллектива.

— Кеннет Фарид задержится в ЦСКА? Контракт чемпиона мира-2014 был подписан на два месяца.

— Думаю, нет. Это была вынужденная мера, чтобы подменить травмированного Милутинова. Его пытаются встроить в игру, какие-то полезные минуты он наверняка проведет, но пока я не вижу, за счет чего он может закрепиться в ротации. Для этого ему надо вернуться к тому уровню атлетизма, который был у него 3-4 года назад. Плюс надо приспособиться к европейскому баскетболу, а это непросто. Да, у него прекрасное прошлое, но он слишком лимитирован.

У Базаревича не было изюминки

— Кто из молодых россиян удивил вас на старте сезона?

— Вольхин провел классный матч с «Локомотивом-Кубань», но по одной игре рано делать какие-то выводы. Хотя и с «Барселоной» Игорь выглядел достаточно уверено. Хочется пожелать ему удачи и побольше времени в Единой лиге ВТБ. Иван Ухов очень неплохо выглядит в ЦСКА. Когда он получает свой шанс, то чаще всего его использует. Хотя уверенности не всегда хватает. Например, в матче с «Олимпиакосом» надо было вывести мяч со своей половины из-под прессинга, но Иван зачем-то отдал его Фойгтману, чтобы это сделал немецкий центровой. Это неприемлемо. От таких моментов надо избавиться. Ему надо побольше шведовской наглости. Из «Локо» мне нравится Емченко. У него есть потенциал роста, хорошая психика, баскетбольные навыки. На его позиции играют американские легионеры, вряд ли он уже в этом сезоне будет получать много игрового времени, но к этому парню определенно стоит присмотреться.

— Российская федерация баскетбола продолжает поиски нового генерального менеджера сборной. Не просили вас вернуться (Тараканов был генменежером при Дэвиде Блатте, когда команда выиграл Евробаскет-2007 и бронзу Олимпиады-2012)?

— Нет, со мной никто не разговаривал. Со сборной сейчас сложная ситуация.

— Позитивно отнеслись к назначению Зорана Лукича?