УНИКС собрал команду под НБА, «Зенит» стал сильнее на каждой позиции. Превью нового сезона Единой лиги ВТБ

Сможет ли кто-то прервать победную поступь ЦСКА, сохранившего лидеров и подписавшего Шведа?

В четверг стартует новый сезон Единой лиги ВТБ — уже 13-й по счету. Два последних года показали, что ЦСКА уже не так явно доминирует над остальными участниками турнира. Коллектив Димитриса Итудиса занял только четвертое место в регулярном чемпионате-2020/21, пропустив вперед «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В первом раунде плей-офф армейцы испытали колоссальные проблемы с «Нижним Новгородом», выиграв концовку решающей третьей игры во многом из-за глупых потерь Кейси Шеперда. Дальше все встало на свои места. В полуфинале ЦСКА достаточно уверенно обыграл «Зенит» (3:1 в серии), а в финале не оставил никаких шансов УНИКСу (3:0).

Ставка на звезд, ставка на своих

Летом московский клуб стал еще сильнее. Сохранил всех лидеров, подписал главного баскетболиста страны Алексея Шведа и выиграл спор у «Барселоны» за звездного Марюса Григониса. По именам этот состав не уступает ЦСКА образца сезона-2018/19, победившему в Евролиге. Основные конкуренты поддержали гонку вооружений. «Зенит» серьезно усилил скамейку и компенсировал уход Кевина Пангоса подписанием двух топ-игроков — Джордана Мики и Шабазза Напьера. Правда, последний получил серьезную травму и, похоже, вряд ли сыграет до Нового года. Будут ли сине-бело-голубые подписывать нового разыгрывающего на короткий контракт или все-таки заявят в Единую лигу Коннера Фрэнкэмпа? Вопрос открыт.

Самую большую перестройку этим летом пережил УНИКС. Казанцы пытались удержать тренера Димитриса Прифтиса, который за последние четыре года построил добротную команду. Не обладая крупным бюджетом, грек вернул клуб в Евролигу, а сам отправился тренировать родной «Панатинаикос». Его сменил опытный хорват Велимир Перасович, а ростер команды изменился до неузнаваемости. Казанцы подписали сразу 10 новичков, среди которых третий номер драфта НБА-2008 О Джей Мэйо и пятый номер драфта-2015 Марио Хезоня. Плюс еще в прошлом сезоне игравший за «Юту» Джаррелл Брэнтли и оставшийся в Казани Айзейя Кэнан. Давно столько мастеров, высоко котирующихся за океаном, не собиралось в одном европейском клубе. Посмотрим, что из всего этого получится.

«Локомотив-Кубань» также пополнился сильными легионерами. Прежде всего речь о форварде Греге Уиттингтоне (по стилю игры напоминает Уилла Клайберна), которого хотел заполучить «Зенит», и Джонатане Монтли, два последних сезона входившем в ротацию «Клипперс». В октябре же ожидается возвращение в строй Алана Уильямса. Бывший центровой «Бруклина» очень круто начал прошлый сезон (делая дабл-дабл почти в каждом матче), но затем получил серьезную травму колена. Интереснее же всего будет наблюдать за прогрессом молодых игроков «Локо». Уже в этом сезоне на приличное игровое время могут рассчитывать Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Захар Ведищев, Сергей Долинин, Валерий Калинин и другие талантливые воспитанники академии. Если Евгений Пашутин действительно сделает ставку на россиян, а команда сможет повторить свой прошлогодний результат в Лиге ВТБ, то краснодарцы заслужат самые лестные отзывы.

Кто способен удивить

Увы, но пятого топ-клуба в этом сезоне не будет. «Химки» не смогли заявиться в международный турнир из-за финансовых проблем, но все же избежали банкротства. У желто-синих осталась команда в молодежной Лиге ВТБ, а основа, состоящая из воспитанников и свободных агентов, выступит в Суперлиге-1.

В отсутствие химчан место в топ-5 должен сохранить за собой «Нижний Новгород». В «НН» всего два легионера — латвийский форвард Роландс Фрейманис и американский разыгрывающий Лазерик Джонс. Но это сознательный выбор. Коллектив Зорана Лукича продолжает придерживаться концепции клуба, где российские баскетболисты способны давать результат. В прошлом году пару сумасшедших матчей выдал Антон Астапкович, в новом сезоне свою карьеру полноценно могут перезапустить игроки сборной Михаил Кулагин и Дмитрий Хвостов. Правда, второй по-прежнему травмирован.

От трех оставшихся российских клубов вряд ли стоит ждать серьезных свершений. Ограниченный бюджет «Пармы» не позволил найти равноценные замены ветеранам — Борису Савовичу и Лоренцо Уильямсу. Хотя за счет неплохой задней линии — во главе с Адасом Юшкявичюсом и Джеремайей Хиллом — пермяки все-таки способны побороться за 7-8-е место. Чего не скажешь про «Автодор» и «Енисей». Саратовцы хоть и заманили к себе лучшего тренера Лиги ВТБ-2018/19 Эмиля Райковича, но совсем не убедили трансферной кампанией. 34-летний Павел Сергеев в роли основного разыгрывающего — это скорее уровень Суперлиги. Красноярцы давно живут по своим законам, подбирая очень сомнительных легионеров и называя Дражена Анзуловича лучшим тренером в истории.

Из иностранных клубов любопытнее всего будет понаблюдать за «Зелена Гурой». В прошлом сезоне польский клуб впервые пробился в плей-офф, а также открыл европейскому баскетболу Иффе Лундберга. В новом сезоне у клуба новый тренер Оливер Видин, а также довольно много талантливых баскетболистов, включая не прижившегося в «Локо» серба Драгана Апича.

Единая лига ВТБ. Сезон-2021/22. Участники регулярного чемпионата: ЦСКА, УНИКС, Зенит, Локомотив-Кубань, Нижний Новгород, Автодор, Енисей, ПАРМА-ПАРИМАТЧ, Цмоки-Минск (Белоруссия), Зелена Гура (Польша), Калев (Эстония), Астана (Казахстан).