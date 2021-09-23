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УНИКС собрал команду под НБА, «Зенит» стал сильнее на каждой позиции. Превью нового сезона Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «УНИКС и «Зенит» угрожают монополии ЦСКА»

№ 8531, от 23.09.2021

Кто станет фаворитом нового сезона? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кто станет фаворитом нового сезона? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сможет ли кто-то прервать победную поступь ЦСКА, сохранившего лидеров и подписавшего Шведа?

В четверг стартует новый сезон Единой лиги ВТБ — уже 13-й по счету. Два последних года показали, что ЦСКА уже не так явно доминирует над остальными участниками турнира. Коллектив Димитриса Итудиса занял только четвертое место в регулярном чемпионате-2020/21, пропустив вперед «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В первом раунде плей-офф армейцы испытали колоссальные проблемы с «Нижним Новгородом», выиграв концовку решающей третьей игры во многом из-за глупых потерь Кейси Шеперда. Дальше все встало на свои места. В полуфинале ЦСКА достаточно уверенно обыграл «Зенит» (3:1 в серии), а в финале не оставил никаких шансов УНИКСу (3:0).

19&nbsp;сентября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 81:73. Джордан Мики (слева).ЦСКА взял Суперкубок, а «Зенит» потерял лидера

Ставка на звезд, ставка на своих

Летом московский клуб стал еще сильнее. Сохранил всех лидеров, подписал главного баскетболиста страны Алексея Шведа и выиграл спор у «Барселоны» за звездного Марюса Григониса. По именам этот состав не уступает ЦСКА образца сезона-2018/19, победившему в Евролиге. Основные конкуренты поддержали гонку вооружений. «Зенит» серьезно усилил скамейку и компенсировал уход Кевина Пангоса подписанием двух топ-игроков — Джордана Мики и Шабазза Напьера. Правда, последний получил серьезную травму и, похоже, вряд ли сыграет до Нового года. Будут ли сине-бело-голубые подписывать нового разыгрывающего на короткий контракт или все-таки заявят в Единую лигу Коннера Фрэнкэмпа? Вопрос открыт.

Публикация от БК «Зенит» (@zenitbasket)

Самую большую перестройку этим летом пережил УНИКС. Казанцы пытались удержать тренера Димитриса Прифтиса, который за последние четыре года построил добротную команду. Не обладая крупным бюджетом, грек вернул клуб в Евролигу, а сам отправился тренировать родной «Панатинаикос». Его сменил опытный хорват Велимир Перасович, а ростер команды изменился до неузнаваемости. Казанцы подписали сразу 10 новичков, среди которых третий номер драфта НБА-2008 О Джей Мэйо и пятый номер драфта-2015 Марио Хезоня. Плюс еще в прошлом сезоне игравший за «Юту» Джаррелл Брэнтли и оставшийся в Казани Айзейя Кэнан. Давно столько мастеров, высоко котирующихся за океаном, не собиралось в одном европейском клубе. Посмотрим, что из всего этого получится.

«Локомотив-Кубань» также пополнился сильными легионерами. Прежде всего речь о форварде Греге Уиттингтоне (по стилю игры напоминает Уилла Клайберна), которого хотел заполучить «Зенит», и Джонатане Монтли, два последних сезона входившем в ротацию «Клипперс». В октябре же ожидается возвращение в строй Алана Уильямса. Бывший центровой «Бруклина» очень круто начал прошлый сезон (делая дабл-дабл почти в каждом матче), но затем получил серьезную травму колена. Интереснее же всего будет наблюдать за прогрессом молодых игроков «Локо». Уже в этом сезоне на приличное игровое время могут рассчитывать Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Захар Ведищев, Сергей Долинин, Валерий Калинин и другие талантливые воспитанники академии. Если Евгений Пашутин действительно сделает ставку на россиян, а команда сможет повторить свой прошлогодний результат в Лиге ВТБ, то краснодарцы заслужат самые лестные отзывы.

Сергей Иванов.«Россияне не хотят ехать за границу, где надо потеть и упираться. У нас за большие деньги можно сидеть на скамейке запасных». Иванов — об общих проблемах баскетбола и футбола

Кто способен удивить

Увы, но пятого топ-клуба в этом сезоне не будет. «Химки» не смогли заявиться в международный турнир из-за финансовых проблем, но все же избежали банкротства. У желто-синих осталась команда в молодежной Лиге ВТБ, а основа, состоящая из воспитанников и свободных агентов, выступит в Суперлиге-1.

В отсутствие химчан место в топ-5 должен сохранить за собой «Нижний Новгород». В «НН» всего два легионера — латвийский форвард Роландс Фрейманис и американский разыгрывающий Лазерик Джонс. Но это сознательный выбор. Коллектив Зорана Лукича продолжает придерживаться концепции клуба, где российские баскетболисты способны давать результат. В прошлом году пару сумасшедших матчей выдал Антон Астапкович, в новом сезоне свою карьеру полноценно могут перезапустить игроки сборной Михаил Кулагин и Дмитрий Хвостов. Правда, второй по-прежнему травмирован.

От трех оставшихся российских клубов вряд ли стоит ждать серьезных свершений. Ограниченный бюджет «Пармы» не позволил найти равноценные замены ветеранам — Борису Савовичу и Лоренцо Уильямсу. Хотя за счет неплохой задней линии — во главе с Адасом Юшкявичюсом и Джеремайей Хиллом — пермяки все-таки способны побороться за 7-8-е место. Чего не скажешь про «Автодор» и «Енисей». Саратовцы хоть и заманили к себе лучшего тренера Лиги ВТБ-2018/19 Эмиля Райковича, но совсем не убедили трансферной кампанией. 34-летний Павел Сергеев в роли основного разыгрывающего — это скорее уровень Суперлиги. Красноярцы давно живут по своим законам, подбирая очень сомнительных легионеров и называя Дражена Анзуловича лучшим тренером в истории.

Из иностранных клубов любопытнее всего будет понаблюдать за «Зелена Гурой». В прошлом сезоне польский клуб впервые пробился в плей-офф, а также открыл европейскому баскетболу Иффе Лундберга. В новом сезоне у клуба новый тренер Оливер Видин, а также довольно много талантливых баскетболистов, включая не прижившегося в «Локо» серба Драгана Апича.

Единая лига ВТБ. Сезон-2021/22. Участники регулярного чемпионата: ЦСКА, УНИКС, Зенит, Локомотив-Кубань, Нижний Новгород, Автодор, Енисей, ПАРМА-ПАРИМАТЧ, Цмоки-Минск (Белоруссия), Зелена Гура (Польша), Калев (Эстония), Астана (Казахстан).

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