На что способны ЦСКА со Шведом и «Зенит» без Напьера? Превью нового сезона Евролиги

Йокубайтис, Мелли, О Джей Мэйо, Джеймс и другие возможные герои / антигерои главного баскетбольного турнира Старого C вета.

Стартующий новый сезон Евролиги готовит много интриг. Что покажут выходцы из Еврокубка — «Монако» и УНИКС, сменившие вектор развития от системных тренерских команд к бессистемным игрокам с громкими именами? Сможет ли Алексей Швед стать ключевым игроком ЦСКА и помочь команде выиграть Евролигу? Насколько травма Шабазза Напьера снизила потенциал «Зенита» и смогут ли сине-бело-голубые вновь замахнуться на место в плей-офф? Способен ли «Анадолу Эфес» защитить титул, на что рассчитывает «Милан» Мессины, сохранивший ставку на ветеранов и подписавший Николо Мелли? Постигнет ли тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса синдром второго сезона?

На какую авантюру решились УНИКС и «Монако»?

Новички Евролиги взорвали рынок этим летом. «Монако» подписал Лео Вестерманна, Донатаса Мотеюнаса, Уилла Томаса, Данило Анджушича, Брока Мотума. И всю эту компанию украсил Майк Джеймс. Без бывшего лидера ЦСКА коллектив Звездана Митровича выглядел интересно, но с явным потолком. Примерно 10-14-е места. Фактор американского разыгрывающего изменил статус «Монако». Кто бы что ни говорил, Джеймс объективно входит в топ-5 сильнейших игроков в европейском баскетболе. Евролигу с ним не выиграть, но затащить среднюю команду в плей-офф — вполне. Плюс Майку явно есть что доказывать. Итудису, Мессине и многочисленным критикам, которые радовались тому факту, что он не смог закрепиться в НБА. Правда, многое будет зависеть от поведения Джеймса. Если он вновь будет валять дурака и ссориться с партнерами по команде, то этот важный сезон монегаски могут выбросить в мусорное ведро.

УНИКС находится примерно в похожей ситуации. В межсезонье казанцы подписали трех топ-игроков: Марио Хезоня, ветерана НБА О Джея Мэйо и отчисленного в последний момент из «Юты» Джаррелла Брэнтли. Плюс они взяли очень сильного разыгрывающего Марко Списсу, одного из лидеров «Фенербахче» прошлого сезона Лоренцо Брауна, многоопытного Андрея Воронцевича и 214-сантиметрового Тони Джекири, который будет подбирать все бесхозные мячи. В команде остались Айзейя Кэнан и Джон Браун. Набор имен и длина скамейки поражает. Такое ощущение, что руководство клуба вместе с новым тренером Велимиром Перасовичем собрались в последний крестовый поход. Это чем-то напоминает историю «Химок» прошлого сезона, когда под Алексея Шведа был выписан ряд дорогостоящих легионеров. В итоге все закончилось плачевными результатами и поставило клуб на грань банкротства. Хочется надеяться, что сценарий не повторится, а УНИКС постарается включиться в борьбу за топ-8. Правда, для этого надо понять, способен ли коллектив Перасовича (с Кэнаном и Мэйо) быть конкурентоспособным в защите и хватит ли у этого ростера сил в игре на два фронта.

Нужен ли Швед ЦСКА?

Этим летом Алексей Швед отказался играть за сборную и, похоже, был нужен только ЦСКА. Казалось бы, речь идет про лучшего снайпера Евролиги, но борьба за него между грандами, честно сказать, не развернулась. Это можно объяснить несколькими факторами. В «Химках» Алексей слабо защищался, завершал по 23-26 атак за игру (порой игнорируя партнеров), снизил процент дальних попаданий, а также пропускал много ключевых матчей (по разным причинам). По сути, в «Химках» он набивал себе статистику. В ЦСКА такая история не пройдет. Это видно уже по первым матчам за армейцев в новом сезоне.

Швед понимает, что ему надо идти на разные уступки, больше играть на партнеров, ограничить количество бросков. В рядах армейцев Швед далеко не первая звезда, и именно ЦСКА может помочь ему вернуться на прежний уровень. Хватит ли у Шведа мотивации принять все это в 33 года и быть действительно эффективным? Если да, то задняя линия москвичей вновь выведет команду в топ-4 регулярного сезона.

Что ждет других участников последнего «Финала четырех»?

У «Эфеса» произошло только одно изменение в составе. Ушедшего в «Барсу» Сертача Шанлы заменил сербский проспект Филип Петрушев. При этом команда все-таки сохранила всех своих лидеров, в том числе дав сумасшедший контракт Василие Мицичу (отказался от роскошного предложения ЦСКА и отъезда в НБА). Таким образом, Эргин Атаман сохранил чемпионский костяк. Баскетболисты в турецком клубе так хорошо чувствуют друг друга, что смогут выбить 20+ побед в регулярке довольно просто. Ни одна из команд Евролиги не обладает таким количеством стабильных снайперов и способностью безболезненно перестраиваться по ходу матча.

У «Барселоны» четыре новичка. Помимо Шанлы, это Николас Лапровиттола (достойная замена Леандро Больмаро), Найджел Хэйс и Рокас Йокубайтис. Последний, скорее всего, проводит последний сезон в Европе, и понаблюдать за ним перед отъездом в «Детройт» очень интересно. В целом состав сине-гранатовых не стал менее звездным, и второй год подряд именно они будут главными фаворитами сезона. Но есть в команде и проблемы. Лидеры не хотят идти навстречу руководству и снижать зарплаты, а тренер Шарунас Ясикявичюс не всегда мог найти общий язык со своими звездами. А тут еще и синдром второго сезона. Игроки вполне могли устать от жесткой мотивации литовца (если он не изменит свое поведение), и, если результаты команды будут нестабильными, по ходу сезона «Барса» может сменить тренера.

«Милан» вернул на родину Николо Мелли (капитаны клубов Евролиги назвали этот трансфер лучшим подписанием межсезонья), укрепился чемпионом НБА Троем Дэниелсом и круто показавшими себя в чемпионате Греции Джерианом Грантом и Диносом Митоглу. Также Этторе Мессина сохранил в команде всех ключевых игроков прошлого сезона: Зак Ледей, Шейвон Шилдс, Кайл Хайнс, Луиджи Датоме, Серхио Родригес и Малкольм Дилэйни. А зарплатная ведомость была разгружена за счет ухода Влада Мицова, Кевина Пантера и Майкла Ролла. Если Мессина сумеет грамотно распределить силы возрастного состава по всему регулярному сезону, то «Милан» способен вновь попасть в топ-4 и обеспечить себе преимущество своей площадки в плей-офф. Если же у ветеранов не хватит запаса прочности и клуб допустит серьезный провал по ходу сезона, то можно пролететь и мимо плей-офф. Но фактор Мелли все же должен помочь опытному тренеру повторить прошлогодний результат.

Сможет ли «Зенит» улучшить результат прошлого сезона?

У «Зенита» очень сбалансированный состав. Даже обидная потеря Шабазза Напьера на несколько месяцев не выглядит критичной. Во-первых, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Коннер Фрэнкэмп и Дмитрий Кулагин, который будет часто использоваться на позиции первого номера, коллективно должны заменить звездного американца. Во-вторых, Хавьер Паскуаль в прошлом сезоне показал, что умеет выводить свою команду на пик даже без ряда ключевых игроков. Например, в серии с «Барселоной» у сине-бело-голубых не было капитана Матеуша Понитки и Артураса Гудайтиса. К тому же Паскуаль приучил к тому, что все его игроки делают черновую работу, а отсутствие одного яркого лидера — скорее даже плюс. В «Зенита» много опций в нападении, подстроиться под них очень сложно. Если сине-бело-голубые смогут избежать травм, продолжат так же круто играть в защите, то вполне смогут вновь побороться за 6-8-е места.

Участники регулярного сезона-2021/22 в Евролиге:

ЦСКА (Россия)

Зенит (Россия)

УНИКС (Россия)

Барселона (Испания)

Реал (Испания)

Баскония (Испания)

Фенербахче (Турция)

Олимпиакос (Греция)

Анадолу Эфес (Турция)

Панатинаикос (Греция)

Виллербанн (Франция)

Монако (Франция)

Альба (Германия)

Бавария (Германия)

Милан (Италия)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль)

Жальгирис (Литва)

Црвена Звезда (Сербия)