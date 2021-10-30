Тренера УНИКСа отправляли в отставку, а он хлопнул «Реал». Два испанских гранда остались ни с чем в Татарстане!

После неудачного старта в Евролиге Казань набирает обороты.

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Реал» (Испания) — 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7)

УНИКС: Хезоня (13 + 8 подборов + 5 потерь), Воронцевич (13), Браун (9), Браун (6 + 5 перехватов), Брэнтли (0) — старт; Кэнан (9), Списсу (7 + 9 передач), Джекири (6 + 10 подборов), Мэйо (2), Узинский (0).

УНИКС во второй раз в своей истории выступает в Евролиги, после того как формат турнира изменили на длинный регулярный сезон. Впервые это случилось в сезоне-2016/17 и тогда коллектив под руководством Евгения Пашутина одержал всего 8 побед в 30 матчах, заняв предпоследнее место. В этом году коллектив собирался под титулованного Велимира Перасовича. Правда, двух важных легионеров хорват получил очень поздно. Джаррелл Брэнли и О Джей Майо приходит подстраиваться под партнеров без предсезонки. Поэтому на перспективы команды из Татарстана в главном турнире Старого света смотрели со скепсисом, ожидая проблемы с качеством игры на длинной дистанции и нехваткой у коллектива нужного опыта. К тому же начал УНИКС действительно неважно — четыре поражения в пяти играх на фоне волнений вокруг персоны нового тренера клуба Перасовича. Но на этой неделе казанцы кардинально преобразилась, обыграв «Басконию» и «Реал». Слова Перасовича про «Финал четырех» не выглядят уже такими забавными.

Перед матчем с «Басконией» говорили об отставке Перасовича

Как быстро все меняется сейчас в баскетболе, где сезон очень насыщенный и матчи буквально каждый день. Смотрите сами, вот отрывок из интервью олимпийского чемпиона, чемпиона мира, телекомментатора Сергея Тараканова. «По моим ощущениям, в ближайшее время УНИКС может заняться поисками преемника Перасовича, — сказал Тараканов в беседе с «СЭ». — Все будет зависеть от терпения Евгения Богачева. Насколько долго он готов терпеть неудачи обновленного коллектива». Подобные мнения объяснимы, ведь УНИКС долго не мог выиграть на старте сезона, а от «Фенербахче» и вовсе получил «-40». К неудачам в Евролиге добавились проблемы в национальном чемпионате — после тяжелого выезда в Турцию казанцы неожиданно уступили саратовскому «Автодору». Казалось бы, после такой оплеухи от середняка Единой лиги ВТБ над главным тренером УНИКСа и правда могли бы сгуститься тучи.

Но вот только президент УНИКСа Богачев — не из тех людей, кто идет на резкие и необдуманные шаги. Да и в целом в Татарстане не принято прощаться со специалистами, кто забуксовал на старте. Обычно каждому тренеру дают хотя бы сезон спокойно поработать, и только по весне делают выводы. Так и сейчас несмотря на не самый удачное начало в руководстве команды хоть и с опаской смотрели на дальнейшие перспективы, но тренеру оказали доверие и поддержку. Специалист это оценил и сделал нужные выводы после первых неудач, полностью перевернув картину вокруг Казани после второй домашней серии. В «Баскет-Холл» приезжали два больших испанских клуба. Сначала «Баскония» после трех побед подряд и наверняка рассчитывал на легкую четвертую. Как бы не так, к середине второй четверти преимущество УНИКСа достигло унизительных +29! От шока баски оправиться так и не смогли, хоть казанцы под конец встречи и ослабили хватку. Но не просто так, а чтобы спустя двое суток на том же месте оставить не у дел мадридский «Реал».

Ключом к победе над «Реалом» стала успешная защита

На послематчевой пресс-конференции Перасович не скрывал эмоций от успеха и прежде всего хвалил своих подопечных за слаженные действия в обороне. Опытный специалист понимал, что ему не хватит ресурсов бороться на равных с «Реалом» в бесконечных результативных атаках. Ключом к успеху была защита и с задачей максимально осложнить жизнь игрокам «королевского клуба» под кольцом УНИКС справился блестяще. В решающей четвертой четверти испанцев хватило всего на 7 очков! В первой — на 11, в третьей на 17 и разве что вторая четверть получилась в оборонительном плане не такой образцово-показательной — 23 очка у гостей против 21 у Казани. «Нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая, но мы были очень-очень сконцентрированными. В заключительном игровом отрезке действовали жёстко и в итоге нашли способ набрать важные очки», — отметил тренер УНИКСа.

Отдельно хочется отметить практически идеальные действия команды в концовке. Именно неудачи в последнем отрезке матча не позволили казанцам набрать столь важные очки в первых играх с «Зенитом», «Монако» и «Анадолу». Мало в чем уступая по ходу встречи игроки УНИКСа в последние секунды словно не знали, что делать и действовали наобум. Чего стоит хотя бы бросок Айзея Кэнана на +2 при крайнем владении с Питером. В ситуации, когда его команда горит -3. Каждый раз не хватало всего чуть-чуть, но вот только за хорошую и красивую игру баллы в турнирную таблицу не выдают. Лидерам нужен был тот самый инстинкт убийцы и к матчу с «Реалом» Перасович наконец-то добился от игроков хладнокровия. Должность палача на себя взял Джон Браун. Именно капитан совершил решающий перехват и забил похоронные для соперника мячи.

Шансы на плей-офф будут зависеть от стабильности и успеха с середняками

Правда если выбирать MVP всей игры, то это, пожалуй, Андрей Воронцевич. Он отлично находил для себя позицию для броска, а снайперских качеств тяжелый форвард после разрыва с ЦСКА не растерял. Ошибались те, кто думал о переходе в УНИКС как о закате карьеры одного из лидеров сборной России. Андрею нужен был новый вызов и в Татарстане. Он его получил. Уже вторую встречу подряд после травмы он доказывает, что приехал сюда не доигрывать, а бороться в каждом матче. Отлично действовал сегодня и еще один новобранец — Марио Хезоня. Вокруг подписания хорватского форварда было много споров, особенно с учетом высокой зарплаты легионера и контрактных споров с «Барселоной». В итоге пятый номер драфта НБА-2015 в Казани и уже наслаждается местным чак-чаком и красотой Кремля. Игра Марио поначалу не сильно впечатляла, но сегодня Хезоня был очень полезен.

В целом в Казани соскучились по Евролиге и решили подготовиться к участию в главном клубном турнире континента основательно. Сравнимого по силе коллектива в республике не было давно, вопрос был только в сыгранности состава. К тому же и тренера пришлось сменить, хотя и вынужденно — Димитрис Прифтис решил, что «Панатинаикос» будет уровнем выше. Забавно, что прямо сейчас УНИКС ближе к зоне плей-офф нежели клуб из Афин. Встреча с бывшим тренером состоится уже совсем скоро — 11 ноября. Андреа Тринькьери, который сейчас возглавляет «Баварию», а семь лет назад работал в Казани УНИКС уже расстроил. Сможет ли выиграть у грека? По сути, именно в матчах с командами из середины турнирной таблицы и будет решаться путевка в плей-офф. Победы над «Реалом» приятны и важны, но гораздо важнее поставить на поток успехи над «Монако», «Виллербаном» или «Црвеной Звездой». Шансы пробиться в восьмерку действительно есть, и они неплохие. Но главное за выступлением российских баскетбольных команд в Европе интересно и не стыдно наблюдать. В отличие от другой игры с мячом.