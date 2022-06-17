Райкович отказал двум клубам ради ЦСКА, в его штабе будет много россиян

Детали о громком назначении от агента македонского тренера.

Эмиль Райкович возглавил ЦСКА — неожиданная новость. 43-летний македонец был в списке кандидатов — первым об этом сообщил телеграм-канал «Свободный агент» 2 июня, но эксперты и инсайдеры не считали его фаворитом. Все-таки были кандидатуры уже работавших в системе клуба Янниса Сфереропулоса и Зорана Лукича. Но армейцы вновь удивили. Как и восемь лет назад с Димитрисом Итудисом.

С другой стороны, мотивация боссов ЦСКА понятна. Райкович прекрасно знает реалии Единой лиги ВТБ (даже признавался лучшим тренером в сезоне-2018/19) — а это единственный турнир, где будет играть москвичи в новом сезоне. Умеет работать с молодыми. Имеет сумасшедшую мотивацию (это первый топ-клуб в карьере). Да и еще говорит по-русски, что очевидно также является плюсом. О деталях подписания Райковича «СЭ» рассказал агент тренера Станислав Рыжов.

Это самые легкие переговоры в агентской карьере

— Это были тяжелые и долгие переговоры? Когда они начались?

— Понятно, что такие клубы, как ЦСКА постоянно мониторят рынок. Как игроков, так и тренеров. Но конкретные поиски наставника начались только после официального ухода Димитриса Итудиса. ЦСКА, видимо, определился со список кандидатов, проводя с ними собеседования. С Райковичем они разговаривали несколько раз, но это нельзя было назвать переговорами. Скорее, обозначение интереса. Когда же выбор пал на него, то переговоры о контракте длились рекордно коротко. Возможно, это самые легкие переговоры в моей агентской карьере.

Эмиль Райкович. БК «Автодор»

Признаюсь, что как его агент я предлагал Райковича ЦСКА уже давно. Еще когда он работал в «Астане». Могу поднять переписку и посмотреть конкретные даты. Был уверен, что это тренер топ-уровня, способный дать что-то новое армейцам. Такие предложения исход от всех агентов, поэтому очень приятно, что после ухода Итудиса они остановили свой выбор именно на Эмиле.

— Есть ли у Райковича квота на приглашения своих помощников?

— Нет. Мы это не обсуждали, никаких условий на этот счет не ставилось. Возможно, это конфиденциальная информация, но ЦСКА хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов. Чтобы местные специалисты получили шанс развиваться. Как это делается, например, в Испании.

Со свой стороны, могу сказать, что полностью поддерживаю эту инициативу. Повторюсь, я очень рад за Эмиля, но бы рад еще больше доволен, если бы ЦСКА возглавил россиянин. Надеюсь, Райкович не обидится за эти слова (смеется).

Эмиль не посвящает меня в свои планы по комплектованию ЦСКА

— Райкович высказывал пожелания по новичкам? Того же Самсона Руженцева подписывали после согласования с тренером?

— Начну со второй части вопрос. Самсон заключил контракт с ЦСКА без ведома Райковича. При всем к нему уважении, решение по нему были приняты буквально на днях. Когда начались переговоры по Руженцеву я не знаю. Это не мой клиент. Но такими проспектами не разбрасываются. Тут не надо спрашивать ни у какого тренера — брать такого игрока в команду или нет. Ответ очевиден. Что касается пожеланий, то Райкович, я думаю, с сегодняшнего дня будет в тесном контакте с руководством относительно новичков. Но в свои планы он меня не посвящает по этическим соображения. Никогда не будет ситуации, что Рыжов подписал тренера и будет навязывать ему своих клиентов.

Эмиль Райкович. Фото Global Look Press

— Насколько я знаю, у Райковича были предложения от клубов из Западной Европы. Понятно, что не можете называть их, но это были команды серьезного уровня?

— Это были клубы уровня Еврокубка и Лиги чемпионов. Более того, он отказался от двух предложений не понимая, назначит ли его в ЦСКА. Это чистая правда. И до сегодняшнего дня одна из команд была готова ждать его.

Подписание состоялось и могу раскрыть кое-какие карты. Все годы работы в Единой лиге он говорил мне: «Стас, я хочу возглавить ЦСКА и выиграть с клубом Евролигу». В следующем сезоне Евролиги не будет. Обстоятельства поменялись, но ничего страшного. Будем вместе возвращаться в главный турнир Старого света.

У нового тренера ЦСКА есть титулы

Карьера игрока у Райковича получилась короткой и не особенно увлекательной: с юниорского возраста и до 26 лет он выступал за различные клубы Северной Македонии, самым известным из которых являлись «Работнички».

Повесив кроссовки на гвоздь, Эмиль сразу стал тренером. Поначалу он работал на родине, трижды выиграл чемпионат страны с «Фени Индастрис», а с 2014-го стал пробовать себя за рубежом. Его первым «выездом» стала Польша, где Райкович возглавлял сначала «Шленск», затем «Сталь», с последними взяв бронзу и серебро внутреннего первенства. В 2018-м Эмиль перебрался в «Астану», с которой сходу занял шестое место в «регулярке» (казахстанский клуб вышел в плей-офф Единой лиги со своим лучшим результатом в истории Лиги — 15 побед в 26 матчах) и завоевал звание лучшего тренера турнира. И на протяжении трех лет приводил команду к званию чемпиона Казахстана. В 2021-м македонец возглавлял сборную Казахстана, с которой успешно провел квалификацию Кубка Азии.

Минувший сезон Райкович начинал в «Автодоре», и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров Лиги ВТБ и являлась одним из фаворитов на победу в Кубке ФИБА-Европы.