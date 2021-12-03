«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в Евролиге
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 58:69.
Самым результативным игроком российского клуба стал Джордан Микки. Он набрал 16 очков. У «Црвены Звезды» 14 очков набрал Нэйт Уолтерс.
«Зенит» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе «Црвены Звезды» 8 очков и 13-я позиция.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 58:69 (16:23, 12:19, 12:16, 18:11)
3 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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