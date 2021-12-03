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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в Евролиге

3 декабря, 22:53
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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 58:69.

Самым результативным игроком российского клуба стал Джордан Микки. Он набрал 16 очков. У «Црвены Звезды» 14 очков набрал Нэйт Уолтерс.

«Зенит» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе «Црвены Звезды» 8 очков и 13-я позиция.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 58:69 (16:23, 12:19, 12:16, 18:11)

3 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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