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«Барселона» в овертайме обыграла «Эфес»

00:17

«Эфес» на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Победитель определился в овертайме — 93:95.

В другой встрече игрового дня «Альба» дома переиграла «Милан» (81:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 93:95 ОТ (25:20, 22:17, 21:25, 12:18, 13:15)

Э: Мицич (26), Морман (16), Ларкин (14), Пляйсс (13).

Б: Шанлы (24), Миротич (18), Курич (16), Лапровиттола (14).

«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 81:76 (19:15, 24:18, 24:23, 14:20)

А: Эрикссон (21), Ло (12), Сикма (9).

М: Дилэйни (12), Хайнс (10), Шилдс (9).

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Евгений Козинов все материалы автора
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