«Барселона» в овертайме обыграла «Эфес»
«Эфес» на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Победитель определился в овертайме — 93:95.
В другой встрече игрового дня «Альба» дома переиграла «Милан» (81:76).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 93:95 ОТ (25:20, 22:17, 21:25, 12:18, 13:15)
Э: Мицич (26), Морман (16), Ларкин (14), Пляйсс (13).
Б: Шанлы (24), Миротич (18), Курич (16), Лапровиттола (14).
«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 81:76 (19:15, 24:18, 24:23, 14:20)
А: Эрикссон (21), Ло (12), Сикма (9).
М: Дилэйни (12), Хайнс (10), Шилдс (9).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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