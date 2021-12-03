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Главный тренер УНИКСа назвал причину поражения от «Олимпиакоса»

3 декабря, 22:46
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» (84:87).

«Как мы и ожидали, игра получилась тяжелой. Мы хорошо начали встречу. Но в конце первой четверти и в дебюте второго периода слабо защищались, позволив соперникам догнать нас. Далее последовали качели. Решающим оказалось начало овертайма, когда нам никак не удавалось забить. Обе команды применяли схожую систему защиты с постоянными сменами. У них очень опытные игроки, которые всегда находят возможность для передачи, что вылилось в их преимущество в 10 ассистов. Игра могла повернуться в любую сторону, но, к сожалению, сегодня фортуна улыбнулась «Олимпиакосу», — цитирует тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-olympiacos-report

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