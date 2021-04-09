Защитник «Зенита» Холлинз считает, что команда заслужила место в плей-офф Евролиги

Защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал победу над «Маккаби» (86:69) в рамках 34-го тура регулярного сезона Евролиги. Теперь чтобы выйти в плей-офф, клубу из Санкт-Петербурга необходимо обыграть дома «Панатинаикос» 12 апреля.

— Мы провели практически идеальный матч с точки зрения защиты, — сказал «СЭ» Холлинз. — Именно этот момент сыграл решающую роль в сегодняшней победе над «Маккаби». Завтра мы уже начнем готовиться к игре с «Панатинаикосом». Это матч будет, как финал для нашей команды. Считаю, что своей работой в этом году мы заслужили попасть в плей-офф, но все решится в понедельник. Нам осталось сделать еще один шаг.

(Тимур Ганеев)