«Монако» победил «Гран Канарию» и вышел в финал Кубка Европы

«Монако» стал первым финалистом баскетбольного Кубка Европы. Французская команда во втором матче победила испанскую «Гран Канарию» и взяла верх в серии до двух побед.

Другой финалист определится в паре «Виртус» — УНИКС. Решающий матч пройдет 14 апреля.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

1/2 финала

«Гран Канария» (Испания) — «Монако» (Франция) — 74:76 (26:21, 9:24, 14:11, 25:20)

9 апреля.