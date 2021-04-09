«Монако» победил «Гран Канарию» и вышел в финал Кубка Европы
9 апреля 2021, 23:02
«Монако» стал первым финалистом баскетбольного Кубка Европы. Французская команда во втором матче победила испанскую «Гран Канарию» и взяла верх в серии до двух побед.
Другой финалист определится в паре «Виртус» — УНИКС. Решающий матч пройдет 14 апреля.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
1/2 финала
«Гран Канария» (Испания) — «Монако» (Франция) — 74:76 (26:21, 9:24, 14:11, 25:20)
9 апреля.
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