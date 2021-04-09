«Милан» победил «Эфес» в матче Евролиги

«Милан» победил «Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 98:75. Итальянский и турецкий клубы заранее гарантировали себе проход в следующую стадию турнира.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 98:75 (29:19, 20:20, 29:17, 20:19)

9 апреля.