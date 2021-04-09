«Милан» победил «Эфес» в матче Евролиги
9 апреля 2021, 23:17
«Милан» победил «Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 98:75. Итальянский и турецкий клубы заранее гарантировали себе проход в следующую стадию турнира.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 98:75 (29:19, 20:20, 29:17, 20:19)
9 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю