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«Милан» победил «Эфес» в матче Евролиги

9 апреля 2021, 23:17
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«Милан» победил «Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 98:75. Итальянский и турецкий клубы заранее гарантировали себе проход в следующую стадию турнира.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 98:75 (29:19, 20:20, 29:17, 20:19)

9 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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