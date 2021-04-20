В «Фенербахче» возмущены требованием ЦСКА пройти повторные тесты на коронавирус

Руководство «Фенербахче» выступило с заявлением по поводу требований ЦСКА пройти повторные тесты на коронавирус.

Перед перелетом в Москву, где должен пройти первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, армейцы потребовали у гостей пройти повторные тесты на коронавирус, хотя соответствующие проверки уже были сделаны перед вылетом.

«Как известно, «Фенербахче» 21 апреля должен провести первый матч серии плей-офф с ЦСКА. Наша команда разработала план поездки из аэропорта. Завершив дневную тренировку, мы ждали разрешения на вылет в Россию несколько часов, хотя отправление было запланировано на 15:15.

В то же время, невзирая на то, что вся наша команда прошла тесты на коронавирус, как и полагается по протоколу Евролиги и закрепила все документально, ЦСКА уведомил нас, что по прибытию в Россию мы незамедлительно должны будем пройти еще один тест.

Проведя расследование, мы узнали, что ранее ни один другой клуб не подвергался подобной процедуре. К тому же, в ЦСКА заявили, что в случае отказа, наша команда не будет допущена на пятую встречу серии в Москве, если в ней будет необходимость. Согласно информации нашего посольства в Москве, такие меры не применялись ни к одному другому клубу. Сборная Турции по гандболу прибыла в Москву 19 апреля без всяких дополнительных тестов. «Фенербахче» уведомил Евролигу о проблеме», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в «Фенербахче» случилась вспышка коронавируса, из-за которой на самоизоляцию отправилось пять игроков.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в среду, 21 апреля, в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.