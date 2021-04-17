Стали известны имена игроков «Фенербахче», заразившихся коронавирусом накануне серии с ЦСКА

«Фенербахче» во вторник вылетает в Москву на первые матчи четвертьфинала баскетбольной Евролиги против ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого клуба 17 апреля.

По данным источника, в число семи заболевших представителей «Фенербахче» входят пять игроков, среди которых предположительно: защитники Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу.

«Семь членов команды сдали положительные тесты, и в настоящий момент следуют COVID-протоколу. Мы вылетаем в Москву во вторник. Это все, что можно сказать на данный момент», — заявили в пресс-службе турецкого клуба.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.

В регулярном сезоне-2020/21 ЦСКА занял второе место, «Фенербахче» — седьмое.