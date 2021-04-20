Центровой «Фенербахче» Веселы пропустит первые два матча против ЦСКА

Центровой «Фенербахче» Ян Веселы пропустит первые два матча серии плей-офф Евролиги против ЦСКА, сообщает TalkBasket 20 апреля.

По данным источника, 30-летний чех продолжает залечивать травму лодыжки, из-за чего он даже не прилетит в Москву.

В нынешнем регулярном сезоне Евролиги Веселы провел 30 матчей, в которых в среднем набирал 13,2 очка и делал 5,3 подбора за 28 с половиной минут.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.