«Милан» начал с победы серию с «Баварией», «Эфес» крупно выиграл у «Реала»
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«Милан» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Евролиги (79:78). В другой встрече «Эфес» крупно переиграл «Реал» (90:63).
Следующие игры состоятся 22 апреля.
Евролига
1/4 финала
Первые матчи
«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 79:78 (16:18, 11:26, 26:20, 26:14)
Счет в серии: 1-0.
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 90:63 (20:18, 24:22, 20:10, 26:13)
Счет в серии: 1-0.
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Зачет
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