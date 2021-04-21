«Милан» начал с победы серию с «Баварией», «Эфес» крупно выиграл у «Реала»

«Милан» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Евролиги (79:78). В другой встрече «Эфес» крупно переиграл «Реал» (90:63).

Следующие игры состоятся 22 апреля.

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 79:78 (16:18, 11:26, 26:20, 26:14)

Счет в серии: 1-0.

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 90:63 (20:18, 24:22, 20:10, 26:13)

Счет в серии: 1-0.