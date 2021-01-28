Томас спрогнозировал залог успеха «Зенита» в матче с «Миланом»

Форвард «Зенита» Уилл Томас в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Милана».

«Нам предстоит матч с очень хорошей командой, впрочем, как и любой матч в Евролиге. Мы с «Армани» боремся за те же позиции — топ-4 в турнирной таблице. Мы должны следовать плану на игру, быть агрессивными в защите, а вместе с этим придет и хорошая игра в нападении. Нам следует играть так на протяжении всех 40 минут, чтобы добыть победу», — заявил американский баскетболист.

Матч «Милан» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск). На данный момент питерский клуб занимает пятое место в Евролиге, миланцы — третьи.