«Химки» разгромно проиграли «Фенербахче» в Евролиге

«Химки» уступили «Фенербахче» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги — 76:107. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 29 очков.

«Химки» в 23 матчах «регулярки» одержали только две победы и идут на последнем месте в таблице Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 76:107 (22:23, 22:30, 13:30, 19:24)

Х: Швед (29), Воронов (11).

Ф: Де Коло (18), Браун (17), Веселы (15), Гудурич (14), Пьер (14), Эдди (10).