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Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Миланом»

16:28
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Милана».

«Я рад вновь сыграть против команды Этторе Мессины, мы с ним в дружеских отношениях, я очень уважаю его. Для меня Мессина — один из лучших тренеров в истории Евролиги. Будет приятно вновь увидеть его. У «Милана» великолепный и качественный ростер. Все их защитники — хорошие снайперы и созидатели. Это превосходная команда, поэтому они и играют так хорошо. Сейчас они находятся в отличной форме», — сказал Паскуаль.

Матч «Милан» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск). На данный момент питерский клуб занимает пятое место в Евролиге, миланцы — третьи.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/27/evroliga-olimpiya-milan-zenit-prevyu/

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