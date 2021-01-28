Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Миланом»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Милана».

«Я рад вновь сыграть против команды Этторе Мессины, мы с ним в дружеских отношениях, я очень уважаю его. Для меня Мессина — один из лучших тренеров в истории Евролиги. Будет приятно вновь увидеть его. У «Милана» великолепный и качественный ростер. Все их защитники — хорошие снайперы и созидатели. Это превосходная команда, поэтому они и играют так хорошо. Сейчас они находятся в отличной форме», — сказал Паскуаль.

Матч «Милан» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск). На данный момент питерский клуб занимает пятое место в Евролиге, миланцы — третьи.