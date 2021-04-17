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Главный тренер «Фенербахче» Кокошков прилетит на игры с ЦСКА

19:09
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Наставник «Фенербахче» Игор Кокошков рассказал «СЭ», что прилетит в Москву на две первые игры плей-офф Евролиги с ЦСКА.

Напомним, что семь членов турецкой команды (имена не называются) сдали положительные тесты на коронавирус.

— Со мной все хорошо, спасибо, — ответил «СЭ» тренер турецкого клуба.

«Фенербахче» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, первые матчи серии до трех побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля. Матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Анадолу Эфес» ранее был перенесен из-за эпидемии COVID-19 в составе хозяев.

(Тимур Ганеев)

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