Свадьба капитана команды могла стать причиной вспышки эпидемии коронавируса в «Фенербахче»

В стане «Фенербахче» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает Ajansspor. Из-за этого уже был отменен матч «Фенербахче» с «Анадолу Эфесом» в чемпионате Турции и находится под угрозой срыва серия плей-офф Евролиги против ЦСКА.

Капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу женился на волейболистке Дамле Чакироглу 6 апреля в Стамбуле. Сообщается, что на мероприятии присутствовало около 50-60 человек, включая 5 одноклубников Махмутоглу по баскетбольному «Фенербахче». Также гостями стали футболисты и волейболистки «Фенербахче», представители административного персонала.

Вскоре после свадьбы Махмутоглу в баскетбольном «Фенербахче» начали выявлять зараженных коронавирусом. К 16 апреля число заболевших достигло 7 человек, в том числе 5 игроков и 2 работников клуба.