Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Свадьба капитана команды могла стать причиной вспышки эпидемии коронавируса в «Фенербахче»

09:13
Свадьба Мелиха Махмутоглу и Дамле Чакироглу. Фото Instagram
Свадьба Мелиха Махмутоглу и Дамле Чакироглу. Фото Instagram
Теги:

В стане «Фенербахче» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает Ajansspor. Из-за этого уже был отменен матч «Фенербахче» с «Анадолу Эфесом» в чемпионате Турции и находится под угрозой срыва серия плей-офф Евролиги против ЦСКА.

Капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу женился на волейболистке Дамле Чакироглу 6 апреля в Стамбуле. Сообщается, что на мероприятии присутствовало около 50-60 человек, включая 5 одноклубников Махмутоглу по баскетбольному «Фенербахче». Также гостями стали футболисты и волейболистки «Фенербахче», представители административного персонала.

Вскоре после свадьбы Махмутоглу в баскетбольном «Фенербахче» начали выявлять зараженных коронавирусом. К 16 апреля число заболевших достигло 7 человек, в том числе 5 игроков и 2 работников клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное