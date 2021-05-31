Президент Евролиги рассказал, почему «Финал четырех» 2019 года не состоялся в Москве
Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, почему «Финал четырех» 2019 года не состоялся в Москве.
«По поводу проведения «Финала четырех» в России мы серьезно общались с московской «ВТБ-Ареной», стройка которой на тот момент подходила к концу. К сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда «Финал четырех» в Испании.
Помню, я ездил на ПМЭФ, и там мы практически объявили о том, что турнир пройдет в Москве. В итоге мы были очень расстроены произошедшим», - приводит слова Бертомеу ТАСС.
В 2019 году «Финал четырех» прошел в испанском городе Витория-Гастейс. Победу тогда одержал ЦСКА, который обыграл «Эфес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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