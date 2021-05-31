Президент Евролиги рассказал, почему «Финал четырех» 2019 года не состоялся в Москве

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, почему «Финал четырех» 2019 года не состоялся в Москве.

«По поводу проведения «Финала четырех» в России мы серьезно общались с московской «ВТБ-Ареной», стройка которой на тот момент подходила к концу. К сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда «Финал четырех» в Испании.

Помню, я ездил на ПМЭФ, и там мы практически объявили о том, что турнир пройдет в Москве. В итоге мы были очень расстроены произошедшим», - приводит слова Бертомеу ТАСС.

В 2019 году «Финал четырех» прошел в испанском городе Витория-Гастейс. Победу тогда одержал ЦСКА, который обыграл «Эфес».