Во вторник пройдет заседание попечительского совета БК «Химки», на котором решится будущее клуба
Завтра в первой половине дня состоится заседание попечительского совета БК «Химки». На нем будет определяться будущее клуба и возможные выходы из сложившейся ситуации.
В текущем сезоне «Химки» неудачно выступили в Евролиге, одержав всего четыре победы в регулярном сезоне. В Единой лиге ВТБ команда дошла до четвертьфинала, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии).
С начала 2021 года в команде начались финансовые проблемы. Многие легионеры покинули клуб после первых задержек по заработной плате. Бюджет первой команды на сезон-2021/22 не подтвержден.
(Тимур Ганеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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