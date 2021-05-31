Во вторник пройдет заседание попечительского совета БК «Химки», на котором решится будущее клуба

Завтра в первой половине дня состоится заседание попечительского совета БК «Химки». На нем будет определяться будущее клуба и возможные выходы из сложившейся ситуации.

В текущем сезоне «Химки» неудачно выступили в Евролиге, одержав всего четыре победы в регулярном сезоне. В Единой лиге ВТБ команда дошла до четвертьфинала, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии).

С начала 2021 года в команде начались финансовые проблемы. Многие легионеры покинули клуб после первых задержек по заработной плате. Бюджет первой команды на сезон-2021/22 не подтвержден.

(Тимур Ганеев)