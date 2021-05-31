«Барселона» хочет вернуть Марка Газоля
Центровой Марк Газоль может вернуться в Европу и снова выступать за «Барселону». Генеральный менеджер клуба Хуан Карлос Наварро сделал это для себя приоритетной задачей, сообщает Carrusel Deportivo.
36-летний Марк Газоль выступал за «Барсу» с 2003 по 2006 годы. С сезона-2008/09 он играет в НБА, а сейчас защищает цвета «Лейкерс».
Отметим, что не так давно в «Барселону» вернулся его старший брат — Пау Газоль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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