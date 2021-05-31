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«Барселона» хочет вернуть Марка Газоля

14:36
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Центровой Марк Газоль может вернуться в Европу и снова выступать за «Барселону». Генеральный менеджер клуба Хуан Карлос Наварро сделал это для себя приоритетной задачей, сообщает Carrusel Deportivo.

36-летний Марк Газоль выступал за «Барсу» с 2003 по 2006 годы. С сезона-2008/09 он играет в НБА, а сейчас защищает цвета «Лейкерс».

Отметим, что не так давно в «Барселону» вернулся его старший брат — Пау Газоль.

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