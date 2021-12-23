Паскуаль доволен победой «Зенита» над «Маккаби» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги (73:71).

«Спасибо всем болельщикам на арене, они очень помогли нам во время матча, — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды. — Первые двадцать минут мы играли действительно хорошо. В третьей четверти совершенно нормально, что «Маккаби» отреагировал и усложнил нам ситуацию. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 35 минут матча. В последние пять минут мы не контролировали игру, сделали слишком много потерь, поэтому «Маккаби» нашел способ вернуться в борьбу. Несмотря на это, наша защита была более или менее в порядке, соперник набирал очки в быстрых отрывах после наших потерь.

В концовке матча одна хорошая защита или одно хорошее нападение может решить исход, сегодня в нашу пользу. Мы рады этой победе. Впереди нас ждут два матча против УНИКС и «Црвены Звезды», которые находятся в прекрасной форме. Мы должны хорошо восстановиться физически и быть готовыми психологически».

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.