Паскуаль доволен победой «Зенита» над «Маккаби» в Евролиге
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги (73:71).
«Спасибо всем болельщикам на арене, они очень помогли нам во время матча, — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды. — Первые двадцать минут мы играли действительно хорошо. В третьей четверти совершенно нормально, что «Маккаби» отреагировал и усложнил нам ситуацию. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 35 минут матча. В последние пять минут мы не контролировали игру, сделали слишком много потерь, поэтому «Маккаби» нашел способ вернуться в борьбу. Несмотря на это, наша защита была более или менее в порядке, соперник набирал очки в быстрых отрывах после наших потерь.
В концовке матча одна хорошая защита или одно хорошее нападение может решить исход, сегодня в нашу пользу. Мы рады этой победе. Впереди нас ждут два матча против УНИКС и «Црвены Звезды», которые находятся в прекрасной форме. Мы должны хорошо восстановиться физически и быть готовыми психологически».
«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/23/obygryvaem-makkabi-v-napryazhyennoy-kontsovke/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю